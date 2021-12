Idrogeno verde dal Nord Africa all’Ue | attraverso l’Italia

Leggi su formiche

(Di sabato 4 dicembre 2021) “Le risorse naturali comuni dei Paesi del Mediterraneo rendono auspicabile una politica energetica condivisa”, ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi parlando a Mediteranean Dialogues, il forum organizzato da Ispi e Farnesina a Roma. Il premier ha continuato sottolineando la necessità di favorire lo sviluppo delle rinnovabili a partire dall’eolico e dal solare, in linea con il tema di fondo dell’evento “Leveraging Transitions” (sfruttare le transizioni). “Dobbiamo continuare a capitalizzare sulle risorse del gas, di cui il Mediterraneo conserva ampie riserve, come fonte di transizione nel medio periodo”, ha continuato il premier, “e programmare insieme lo sviluppo dei prossimi anni nella transizione.” Ma non solo: le prospettive offerte dall’– ottenuto dall’elettrolisi dell’acqua impiegando solo energia ...