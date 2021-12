“I vaccini causano l’Aids”, Bolsonaro indagato dalla Corte Suprema per aver diffuso fake news (Di sabato 4 dicembre 2021) “Chi si vaccina sviluppa l’Aids”. Per queste parole, pronunciate durante una diretta social, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è indagato per aver diffuso notizie false. Alexander de Moraes, giudice della Corte Suprema brasiliana, ha ordinato un’inchiesta sulle affermazioni del presidente che risalgono allo scorso 24 ottobre in occasione dell’appuntamento settimanale che Bolsonaro tiene su Facebook, YouTube e Instagram, che hanno già rimosso il contenuto per violazione dei regolamenti interni. Per giustificare la sua posizione contro l’immunizzazione, che in patria gli è costata un’accusa per “crimini contro l’umanità” da parte di una commissione del Senato, nella trasmissione il presidente aveva citato alcuni rapporti del governo britannico, in ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) “Chi si vaccina sviluppa”. Per queste parole, pronunciate durante una diretta social, il presidente del Brasile Jairpernotizie false. Alexander de Moraes, giudice dellabrasiliana, ha ordinato un’inchiesta sulle affermazioni del presidente che risalgono allo scorso 24 ottobre in occasione dell’appuntamento settimanale chetiene su Facebook, YouTube e Instagram, che hanno già rimosso il contenuto per violazione dei regolamenti interni. Per giustificare la sua posizione contro l’immunizzazione, che in patria gli è costata un’accusa per “crimini contro l’umanità” da parte di una commissione del Senato, nella trasmissione il presidente aveva citato alcuni rapporti del governo britannico, in ...

