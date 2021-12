I panettoni tradizionali artigianali più buoni del 2021

Leggi su linkiesta

(Di sabato 4 dicembre 2021) È il dolce più consumato in questo periodo dell’anno, e nonostante sia uno dei più complessi da gestire, è ormai preparato da pasticceri, panificatori e chef. Tutti si cimentano con questa ricetta e tutti desiderano farci i conti, prima o poi, perché è il re dei lievitati, e per realizzarlo davvero buono servono tecnica, esperienza, passione, prove e soprattutto tanta tanta pazienza. Anche per quest’anno non abbiamo stilato una classifica dei migliori, ma abbiamo assaggiato una quantità inverosimile di prodotti prima di inserire qui i nostri preferiti, tra i quali scegliere il proprio must per la tavola di Natale. Non aspettate troppo per acquistarli: perché Natale quando arriva arriva, e il lievito madre non aspetta. Volete sapere quali sono le regole auree per capire qual è il migliore? Le abbiamo riassunte qui. Nelly’sDaniele Scarpa di Borgo San ...