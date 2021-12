“I Natalissimi” | la grandiosa offerta Unieuro per dei regali fantastici

Leggi su computermagazine

(Di sabato 4 dicembre 2021) E’ tempo de Idi, il nuovo volantino con centinaia di promozioni ed offerte su svariati prodotti tecnologici. La promo ci accompagnerà proprio fino al Natale in quanto il volantino scadrà il prossimo 24 dicembre 2021, il giorno della Vigilia. Ovviamente non è detto che il prodotto desiderato sarà disponibile fino a quella data, in quanto si tratta di un volantino ad esaurimento scorta, della serie, chi prima arriva meglio alloggia. Ma veniamo a qualchediper I, a cominciare dagli smartphone di casa Samsung, come ad esempio il Galaxy Z Fold3 5G, uno dei pieghevoli della multinazionale sudcoreana, venduto dalla catena di tecnologia ed elettronica a 1399 euro (con Galaxy Chromebook Go in regalo). IDI ...