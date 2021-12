I due gol di Lewa e il timbro di Haaland: guarda Dortmund - Bayern (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Bayern Monaco vince il Der Klassiker in casa del Borussia Dortmund. Una vera battaglia, con gli ospiti che alla fine riescono a imporsi 3 - 2. guarda gli highlights. Leggi su video.gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) IlMonaco vince il Der Klassiker in casa del Borussia. Una vera battaglia, con gli ospiti che alla fine riescono a imporsi 3 - 2.gli highlights.

Advertising

AlfredoPedulla : Pallone d’Oro a #Messi: gli assegnassero i prossimi due, tanto quello che fai durante la stagione non conta un tubo… - acmilan : Two goals and a constant thorn in Genoa’s side: you've elected Messias as our @emirates MVP ?? Due gol e una spina… - acmilan : Can you remember the last Brazilian to score two away goals for us? Find out in our match stats ??… - AquilaEmanuele : RT @_Pupi81_: E cmq oggi @DenzelJMD2 ha fatto DUE gol. Quel salvataggio sul 2 a 0 è stato incredibile. - imepicbrozo77 : RT @_Pupi81_: E cmq oggi @DenzelJMD2 ha fatto DUE gol. Quel salvataggio sul 2 a 0 è stato incredibile. -