I caschi rossi celebrano Santa Barbara: in un anno 5545 interventi effettuati (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Per 5545 volte è scattato l'allarme in caserma e le Squadre dei Vigili del fuoco sono uscite a sirene spiegate per interventi di soccorso, 595 dei quali, ovvero quasi il 10% per cento del totale, per spegnere incendi boschivi. Questo in estrema sintesi il bilancio di un anno di attività dei caschi rossi del Sannio. A raccontare i dati è stato il comandante dei Vigili del Fuoco Raffaella Pezzimenti in occasione della consueta festa di Santa Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Festa che si è svolta in un clima di semplicità e sobrietà all'interno della Palestra della sede del Comando di via Capodimonte. La Santa Messa è stata officiata da Sua Eccellenza l'Arcivescovo metropolita di Benevento ...

