Hockey ghiaccio | ICE League 2021-2022 | Val Pusteria cade in casa contro Vienna

Erano in programma due partite nella serata di ICE Hockey League 2021-2022. Sul ghiaccio anche Val Pusteria, che ospitava i Vienna Capitals. Dopo il successo contro Salisburgo del turno precedente, i Lupi tornano a cadere, questa volta contro gli austriaci, con il punteggio di 3-0. HC Val Pusteria – Vienna Capitals 0-3: dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, Vienna sblocca il punteggio al 33:53 con Hartl su assist di Wall. Il raddoppio arriva al 47:51 con Sheppard su assist di Meyer, prima che Neal chiuda i conti con il 3-0 su assist di Prapavessis.

