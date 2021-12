“Ho avuto il Covid”, il famoso cantante esce allo scoperto: triste racconto (Di sabato 4 dicembre 2021) Il famoso cantante esce allo scoperto con un triste racconto: “Ho avuto il Covid”, in questo articolo vi riportiamo le sue parole Anche il noto artista è stato colpito dal temutissimo virus. Il Covid sembra non risparmiare proprio nessuno. Il cantante si è lasciato andare ad un triste racconto che ha scosso veramente tutti. LEGGI L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilcon un: “Hoil”, in questo articolo vi riportiamo le sue parole Anche il noto artista è stato colpito dal temutissimo virus. Ilsembra non risparmiare proprio nessuno. Ilsi è lasciato andare ad unche ha scosso veramente tutti. LEGGI L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @mengonimarco: 'Ho avuto il Covid, non è assolutamente un'influenza normale. Cosa direi ai non vaccinat… - Corriere : Marco Mengoni in tv: «Ho avuto il Covid, sono stato molto male. Vaccinatevi» - LaStampa : Marco Mengoni: 'Ho avuto il Covid, sono stato molto male. Cosa direi ai non vaccinati? Non sono nessuno, posso solo… - elivito : RT @Patriziapattys: 'Sono giovane e godo d ottima salute, ma il virus mi ha messo fuori uso per un po..Non sono nessuno per forzare a vacci… - puntodilucescam : RT @amodeomatrix: Ho avuto il Covid. Mi ha colpito forte. Ho temuto il peggio. Ma non mi sono mai pentito delle miei scelte. Vi spiego perc… -