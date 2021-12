Higuain: 'Non torno al River, qui ho trovato la pace' (Di sabato 4 dicembre 2021) Tra i tifosi del River Plate c'era chi sperava che un giorno Gonzalo Higuain potesse tornare a giocare nel suo paese d'origine. Tuttavia, l'attaccante, ora in forza all' Inter Miami , ha escluso ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021) Tra i tifosi delPlate c'era chi sperava che un giorno Gonzalopotesse tornare a giocare nel suo paese d'origine. Tuttavia, l'attaccante, ora in forza all' Inter Miami , ha escluso ...

Advertising

sportli26181512 : #Higuain: 'Non torno al River, qui ho trovato la pace': L'attaccante argentino, in un'intervista per ESPN, ha affer… - Luxgraph : Higuain si confessa: 'Non ho intenzione di tornare al River Plate' - Milannews24_com : Higuain shock: «Stavo per lasciare il calcio. Non volevo ritornare alla Juve» - spallemymis : @mirkonicolino Scusa ma questa affermazione è decontestualizzata rispetto al quadro di presunti, sottolineo presunt… - junews24com : Higuain shock: «Stavo per lasciare il calcio. Non volevo tornare alla Juve» -