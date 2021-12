Higuain | “Durante la pandemia stavo per smettere | non volevo tornare alla Juve Nel calcio se ne fregano della vita delle persone”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 4 dicembre 2021) L’ex attaccante di Napoli entus, Gonzalo, attualmente all’Inter Miami, ha rilasciato un’intervista a ESPN. L’argentino ha svelato un retroscena sul periodo: “Sono andato in Argentina e ho detto a mia madre che fino a quando non fosse guarita, non avrei più giocato a. Ho combattuto per lei. Mi ha risposto che sarebbe morta prima perché non mi avrebbe permesso di lasciare qualcosa che amavo, per lei. Così ho continuato a giocare per lei.per lasciare il. Quando sono tornato in Argentina nellanonntus perché mi sembrava un’aberrazione che continuassero a giocare con il numero di morti che ci sono stati. Nel ...