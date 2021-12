Highlights e gol Barcellona-Betis 0-1, Liga 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 4 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Barcellona-Betis 0-1, match valido per la sedicesima giornata della Liga 2021/2022. Crolla dopo due vittorie di fila il nuovo Barca di Xavi, sconfitto dalla squadra di Siviglia grazie a un gol di Juanmi a dieci minuti dal termine. Si mette male allora per i blaugrana per quanto riguarda la lotta al vertice del campionato spagnolo. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di0-1, match valido per la sedicesima giornata della. Crolla dopo due vittorie di fila il nuovo Barca di Xavi, sconfitto dalla squadra di Siviglia grazie a un gol di Juanmi a dieci minuti dal termine. Si mette male allora per i blaugrana per quanto riguarda la lotta al vertice del campionato spagnolo. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

