Highlights discesa 2 Lake Louise 2021 sci alpino | trionfa Sofia Goggia VIDEO

(Di domenica 5 dicembre 2021) Idellalibera femminile di, valevole per la Coppa del Mondo/2022 di sciha letteralmente dominato la gara sulle nevi canadesi imponendosi sulla concorrenza con il tempo di 1’48?42. Completano il podio la statunitense Breezy Johnson, seconda a +0?84, e l’elvetica Corinne Suter, terza a +0?98. Non una grande gara invece per la svizzera Lara Gut, solo 23esima al traguardo, e Mikaela Shiffrin, 38esima. La statunitense mantiene comunque la leadership della generale. Di seguito le immagini salienti dellalibera di. I RISULTATI DELLA GARA LE PAROLE DI...