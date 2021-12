Hamilton conquista la pole position al Gp Arabia Saudita

(Di sabato 4 dicembre 2021) GEDDA () (ITALPRESS) – Lewislanel Gran Premio dell’di Formula 1. Sul tracciato di Gedda, il pilota britannico della Mercedes firma la miglior prestazione in 1’27?511 davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Ma la qualifica si conclude con un colpo di scena: il leader del Mondiale Max Verstappen, lanciatissimo verso lain un giro pazzesco, finisce per andare a muro e si arena a centro pista. L’olandese della Red Bull, a meno di problemi al cambio, scatterà terzo e accompagnato in seconda fila dalla Ferrari di Charles Leclerc. Partirà solamente quindicesimo, invece, Carlos Sainz a causa di un testacoda nel Q2 che ha danneggiato leggermente l’ala posteriore. ...

Lewiscon il morale alle stelle dopo ladella pole position del Gran Premio dell'Arabia Saudita: "Fare una doppietta oggi ci rende molto fieri. Sono molto orgoglioso di Valtteri, ...GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Lewisla pole position nel Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1. Sul tracciato di Gedda, il pilota britannico della Mercedes firma la miglior prestazione in 1'27″511 davanti ...Il finlandese, che nel Gran Premio d'Arabia Saudita scatterà secondo, aiuterà il compagno nella lotta al titolo: "Lewis è ancora in lotta, io no e quindi farò del mio meglio per aiutarlo, cercando per ...Lewis Hamilton conquista la pole position numero 103 nel GP di F1 a Jeddah. Verstappen dopo il primo errore stagionale chiude terzo.