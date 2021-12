“Hai trenta giorni per tirare fuori le carte” | l’ultimatum dei giudici alla Lamorgese

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic – Continua a far discutere la decisione del fu governo giallofucsia di non istituire la zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Era l’inizio della pandemia e le scelte dell’esecutivo peggiorarono una situazione di per sé già assai precaria. Da allora la Procura di Bergamo si sta impegnando a individuare i responsabili dell’accaduto. Nel mirino sono finiti i tre protagonisti di quel governo: il premier Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro dell’Interno Luciana. E gli ultimi due sono ancora in sella. L’ipotesi di procurata pandemia Per quanto riguarda Speranza, pochifa il procuratore capo di Bergamo, Antonio Chiappani, ha rilasciato parole molto chiare: «Il ministro non ha detto la verità». Anche per la, però, le cose non si stanno ...