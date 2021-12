“Ha provato ad uccidermi due volte” | la rivelazione shock di Paola Ferrari

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 4 dicembre 2021) Sono rivelazioni forti quelle fatte dadurante la puntata di Verissimo che andrà in onda quest’oggi su Canale 5. Nello studio della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, la popolare giornalista e volto noto dei programmi sportivi Rai si è confessata a tutto tondo, svelando alcuni dettagli della sua vita ed in particolare della sua gioventù.ha deciso infatti di abbandonare la sua famiglia quando aveva soltanto 16 anni. Una scelta drastica, ma motivata da fattori molto pesanti. LEGGI ANCHE =>al centro del mirino, tra upskirt alla Sharon Stone e le troppe luci a causa di una malattia “Ho vissuto un incubo – racconta la giornalista alla Toffanin – Avevo una madre con dei problemi mentali seri: ha cercato per ben tre ...