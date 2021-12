Guido Russo, il dentista di Biella che voleva farsi fare l’iniezione nel braccio di silicone (Di sabato 4 dicembre 2021) Che fosse contrario al Green Pass era chiaro già a guardare la porta del suo studio: “La presentazione del certificato verde in questo studio è esclusivamente volontaria”, recita un cartello affisso da Guido Russo, il dentista 57enne che ieri è stato denunciato per tentata truffa per essersi presentato giovedì mattina all’hub vaccinale Bver Banca di Biella indossando un busto di silicone per farsi somministrare la dose evitando però l’iniezione. Ha provato ad ingannare l’infermiera Filippa Bua, che però ha notato subito l’insolita consistenza della pelle una volta scoperto il braccio. Per le sue posizioni no vax, Russo era stato sospeso dall’Ordine mesi fa: per questo motivo aveva bisogno di un certificato di avvenuta vaccinazione che ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Che fosse contrario al Green Pass era chiaro già a guardare la porta del suo studio: “La presentazione del certificato verde in questo studio è esclusivamente volontaria”, recita un cartello affisso da, il57enne che ieri è stato denunciato per tentata truffa per essersi presentato giovedì mattina all’hub vaccinale Bver Banca diindossando un busto dipersomministrare la dose evitando però. Ha provato ad ingannare l’infermiera Filippa Bua, che però ha notato subito l’insolita consistenza della pelle una volta scoperto il. Per le sue posizioni no vax,era stato sospeso dall’Ordine mesi fa: per questo motivo aveva bisogno di un certificato di avvenuta vaccinazione che ...

