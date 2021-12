Guido Russo, ecco chi è il dentista no vax con il falso braccio in silicone. Rischia la radiazione (Di sabato 4 dicembre 2021) Ha tentato in tutti i modi di ritornare a lavorare nel suo studio dentistico di Biella. Essendo un agguerrito no vax Guido Russo , odontoiatra di Biella 56 anni, ha pensato ad un escamotage davvero ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 4 dicembre 2021) Ha tentato in tutti i modi di ritornare a lavorare nel suo studio dentistico di Biella. Essendo un agguerrito no vax, odontoiatra di Biella 56 anni, ha pensato ad un escamotage davvero ...

Advertising

chedisagio : Eccolo qui. Si chiama Guido Russo, 57 anni, è un dentista no vax sospeso dall'ordine ed è colui che si è messo il b… - fattoquotidiano : “Dovevo lavorare”: chi è Guido Russo, il dentista no vax di Biella con il finto braccio in silicone. Ora è stato de… - Open_gol : L’uomo è stato denunciato per truffa. Nel frattempo le sue “gesta” fanno il giro del mondo - zazoomblog : Guido Russo ecco chi è il dentista no vax con il falso braccio in silicone. Rischia la radiazione - #Guido #Russo… - Spooky_The_Tuff : RT @Open_gol: L’uomo è stato denunciato per truffa. Nel frattempo le sue “gesta” fanno il giro del mondo -