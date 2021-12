Guido Russo, chi è il dentista con il braccio in silicone per il vaccino denunciato per truffa: «Dovevo lavorare» (Di sabato 4 dicembre 2021) Sulla porta del suo studio dentistico in viale Roma a Biella aveva fissato un cartello esplicito: «La presentazione del Green pass è esclusivamente volontaria». Ma Guido Russo, 57 anni, dentista, titolare di uno studio a Biella e socio di un altro in Valle Mosso, era già stato sospeso dall’Ordine dei Medici del Piemonte. Per questo giovedì mattina ha avuto l’ideona di presentarsi al centro vaccinale Biver Banca di via Carso con un braccio in silicone e un busto dai deltoidi gonfiati che si usano sui set cinematografici per evitare la vaccinazione contro Covid-19. Filippa Bua, 60 anni, infermiera, se ne è accorta. E ora dovrà fronteggiare una denuncia per truffa. L’arto finto in vendita su Amazon È stata la Asl di Biella a segnalare l’episodio in procura. I carabinieri hanno ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) Sulla porta del suo studio dentistico in viale Roma a Biella aveva fissato un cartello esplicito: «La presentazione del Green pass è esclusivamente volontaria». Ma, 57 anni,, titolare di uno studio a Biella e socio di un altro in Valle Mosso, era già stato sospeso dall’Ordine dei Medici del Piemonte. Per questo giovedì mattina ha avuto l’ideona di presentarsi al centro vaccinale Biver Banca di via Carso con unine un busto dai deltoidi gonfiati che si usano sui set cinematografici per evitare la vaccinazione contro Covid-19. Filippa Bua, 60 anni, infermiera, se ne è accorta. E ora dovrà fronteggiare una denuncia per. L’arto finto in vendita su Amazon È stata la Asl di Biella a segnalare l’episodio in procura. I carabinieri hanno ...

