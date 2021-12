Green Pass, la Prefettura di Salerno adotta nuovo piano per i controlli (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha adottato il piano in materia di controlli sulle certificazioni verdi alla luce delle nuove disposizioni impartite dal Governo con il D.L. 172/2021, che entreranno in vigore il 6 dicembre p.v. La direttiva del Prefetto, emanata a valle del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per incrementare le attività di controllo sul possesso delle certificazioni verdi, ha disposto che le verifiche saranno effettuate su tutto il territorio della provincia di Salerno, attraverso interventi “a campione” in modo continuato e si svolgeranno su due direttrici principali. Da un lato i controlli saranno espletati sui mezzi del trasporto pubblico locale che ad oggi hanno una capienza ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Prefetto di, Francesco Russo, hato ilin materia disulle certificazioni verdi alla luce delle nuove disposizioni impartite dal Governo con il D.L. 172/2021, che entreranno in vigore il 6 dicembre p.v. La direttiva del Prefetto, emanata a valle del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per incrementare le attività di controllo sul possesso delle certificazioni verdi, ha disposto che le verifiche saranno effettuate su tutto il territorio della provincia di, attraverso interventi “a campione” in modo continuato e si svolgeranno su due direttrici principali. Da un lato isaranno espletati sui mezzi del trasporto pubblico locale che ad oggi hanno una capienza ...

borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - NicolaPorro : ?? Arriva una sentenza storica dal #Belgio ?? - fattoquotidiano : “Gestiva un traffico di droga”: arrestata una 36enne militante della Lega. Sui suoi social selfie con Salvini e pos… - LuigiColline : RT @FdD_Roma: Sabato 4 Dicembre ore 15:00 - Roma, Circo Massimo. Ci saranno anche alcuni docenti No green pass! - bigfab1 : RT @LaskaJuventus: E ricordatevi di cambiarlo perché, dal 15 dicembre, la validità del green pass da vaccinazione passerà da 12 a 9 mesi. -