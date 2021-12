Green pass Italia, obbligo su bus e metro: regole 6 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) Green pass covid in Italia, conto alla rovescia per le nuove regole che entreranno in vigore dal prossimo lunedì 6 dicembre e fino al 15 gennaio, con misure più rigide da decreto per i no vax anche per bus e metro. Tra le sostanziali differenze, sarà infatti obbligatorio il certificato verde ‘base’ – che si ottiene con il vaccino anti Covid, la guarigione dalla malattia, ma anche con un semplice tampone negativo – per entrare in metropolitana, salire sugli autobus e prendere treni regionali. Le uniche esenzioni riguarderanno i soggetti di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Per viaggiare localmente non serve dunque il Super Green pass, né durante le festività (ossia dal 6 dicembre al ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021)covid in, conto alla rovescia per le nuoveche entreranno in vigore dal prossimo lunedì 6e fino al 15 gennaio, con misure più rigide da decreto per i no vax anche per bus e. Tra le sostanziali differenze, sarà infatti obbligatorio il certificato verde ‘base’ – che si ottiene con il vaccino anti Covid, la guarigione dalla malattia, ma anche con un semplice tampone negativo – per entrare inpolitana, salire sugli autobus e prendere treni regionali. Le uniche esenzioni riguarderanno i soggetti di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Per viaggiare localmente non serve dunque il Super, né durante le festività (ossia dal 6al ...

