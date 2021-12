Grandi ex e aria derby: Dzeko, Zaniolo, Inzaghi e Correa. Ma gli occhi sono su Mourinho (Di sabato 4 dicembre 2021) “Non la vedo come un derby“. Parola di Simone Inzaghi che a Roma (con l’altro ex biancoceleste Correa) tornerà per la seconda volta in poco più di un mese dopo la sconfitta con la sua Lazio. Dall’altra parte Josè Mourinho non parla, nessun commento alla vigilia della sfida più attesa, il suo primo confronto da ex con la squadra che ha portato sul tetto d’Europa e di cui è simbolo. Un silenzio che fa rumore, ufficialmente per “concentrarsi sulla squadra”, e non ha tutti i torti. La Roma si presenta all’Olimpico in emergenza: fuori Pellegrini (lesione quadricipite), El Shaarawy (lesione polpaccio), Afena-Gyan (positivo al Covid), Abraham e Karsdorp (squalificati). Sarà a disposizione Gonzalo Villar, tornato negativo al Covid dopo 13 giorni di quarantena: “Direzione Trigoria”, ha scritto sui social lo spagnolo che avrà ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) “Non la vedo come un“. Parola di Simoneche a Roma (con l’altro ex biancoceleste) tornerà per la seconda volta in poco più di un mese dopo la sconfitta con la sua Lazio. Dall’altra parte Josènon parla, nessun commento alla vigilia della sfida più attesa, il suo primo confronto da ex con la squadra che ha portato sul tetto d’Europa e di cui è simbolo. Un silenzio che fa rumore, ufficialmente per “concentrarsi sulla squadra”, e non ha tutti i torti. La Roma si presenta all’Olimpico in emergenza: fuori Pellegrini (lesione quadricipite), El Shaarawy (lesione polpaccio), Afena-Gyan (positivo al Covid), Abraham e Karsdorp (squalificati). Sarà a disposizione Gonzalo Villar, tornato negativo al Covid dopo 13 giorni di quarantena: “Direzione Trigoria”, ha scritto sui social lo spagnolo che avrà ...

