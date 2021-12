Grande Fratello Vip 6: l’opinione di Chia sulla ventiquattresima puntata (Di sabato 4 dicembre 2021) Se c’è una cosa che mi fa davvero girare le balle, quando si tratta di Grande Fratello, è quello sfacciato e patetico tentativo di mistificare completamente la realtà (cit). Che io lo capisco che la tv sia in larga parte finzione, che ci sono i copioni, i mestieranti e tutto il resto appresso, figuriamoci. Ma qui gli autori pare si scordino che c’è anche un live 24/7 che (grazie al cielo) ci mostra i personaggi per quello che sono realmente, al di là delle clip confezionate ad hoc per tutelare qualcuno e demolire qualcun altro. E Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo sono realmente insopportabili, punto. Io sono PIENA A TAPPO di vederli descritti come dei buoni samaritani che si abbassano ad interagire con la plebe che affolla quella Casa alla quale magnanimamente insegnano a stare al mondo, quando non serve manco pupparsi Mediaset Extra ma basta ... Leggi su isaechia (Di sabato 4 dicembre 2021) Se c’è una cosa che mi fa davvero girare le balle, quando si tratta di, è quello sfacciato e patetico tentativo di mistificare completamente la realtà (cit). Che io lo capisco che la tv sia in larga parte finzione, che ci sono i copioni, i mestieranti e tutto il resto appresso, figuriamoci. Ma qui gli autori pare si scordino che c’è anche un live 24/7 che (grazie al cielo) ci mostra i personaggi per quello che sono realmente, al di là delle clip confezionate ad hoc per tutelare qualcuno e demolire qualcun altro. E Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo sono realmente insopportabili, punto. Io sono PIENA A TAPPO di vederli descritti come dei buoni samaritani che si abbassano ad interagire con la plebe che affolla quella Casa alla quale magnanimamente insegnano a stare al mondo, quando non serve manco pupparsi Mediaset Extra ma basta ...

