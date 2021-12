Gp Arabia | Verstappen scavalca Hamilton nelle terze libere

(Di sabato 4 dicembre 2021) Cambiano le carte in tavola in vista delle qualifiche del Gran Premio d'Saudita di Formula uno, con la Red Bull che ha girato più veloce della Mercedes. Maxsul circuito di Jeddah ha ...

Advertising

SkySportF1 : F1, GP dell'Arabia Saudita: Hamilton si esalta a Jeddah, Verstappen si 'nasconde' #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN SI PRENDE LE FP3 ?? Red Bull davanti a tutti a Jeddah I risultati ? - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Leoni d'Arabia: il duello Hamilton-Verstappen s'infiamma nel deserto - viaggiareonthe1 : F.1, GP Arabia Saudita - Libere 3: Verstappen al Top, si candida alla pole - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il Mondiale di Formula 1 si assegna domani se -

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Verstappen

di Stefano Belli} Diretta Formula 1/ Classifica FP2: Hamilton primo, Leclerc a muro! Gp2021'AVVERTE' HAMILTON Max"avverte" Lewis Hamilton girando in 1'28"105 , tre ...Cambiano le carte in tavola in vista delle qualifiche del Gran Premio d'Saudita di Formula uno, con la Red Bull che ha girato più veloce della Mercedes. Maxsul circuito di Jeddah ha realizzato il miglior giro (1:28.100) dopo aver montato gli pneumatici ...FORMULA 1 - Max Verstappen fa segnare un interessantissimo 1'28"100 con le gomme soft, che gli permettono di precedere Lewis Hamilton di 214 millesimi, che ha lavorato solo con configurazione hard.FP3, Gp Arabia Saudita: Max Verstappen ha dominato l’ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, davanti al rivale Lewis Hamilton. Subito scesi in pista ...