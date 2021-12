Giuntoli: "Dobbiamo fare una grande partita nonostante le assenze" (Di sabato 4 dicembre 2021) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY prima di Napoli-Atalanta. Queste le sue parole: Foto: GETTY - Napoli Mertens Zielinski "partita che può segnare una stagione? Dobbiamo pensare positivo, ma è comunque solo una delle 38 tappe che dovremo affrontare da qui a fine stagione. Dobbiamo fare una gran partita, indipendentemente dalle assenze. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada". Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 dicembre 2021) Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY prima di Napoli-Atalanta. Queste le sue parole: Foto: GETTY - Napoli Mertens Zielinski "che può segnare una stagione?pensare positivo, ma è comunque solo una delle 38 tappe che dovremo affrontare da qui a fine stagione.una gran, indipendentemente dalleandare avanti per la nostra strada".

Advertising

napolista : #Giuntoli: «Dobbiamo pensare positivo e non alle assenze» Il ds del Napoli a Sky: «Non vogliamo sottovalutare la g… - Luigi733690531 : RT @Napoli_Report: #Giuntoli a @DAZN_IT: “Rinnovo di #Mertens? Parlare di rinnovi in questo momento è prematuro, dobbiamo aspettare fine de… - 100x100Napoli : Giuntoli a DAZN: “Dobbiamo pensare una partita alla volta, presto parlare di rinnovi” - LuigiBevilacq17 : RT @Napoli_Report: #Giuntoli a @DAZN_IT: “Rinnovo di #Mertens? Parlare di rinnovi in questo momento è prematuro, dobbiamo aspettare fine de… - SIMONE4ESPOSITO : RT @Napoli_Report: #Giuntoli a @DAZN_IT: “Rinnovo di #Mertens? Parlare di rinnovi in questo momento è prematuro, dobbiamo aspettare fine de… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Dobbiamo Premio Nazionale delle Arti, a Sassari la ministra Messa E dobbiamo fare si che diventi un punto forte della migliore tradizione italiana " ha spiegato la ... Elenco dei premiati CULTURA Giuntoli Valentina Accademia di Carrara Titolo dell'opera: Vaga anima ...

Giuntoli: "Non pensiamo al rinnovo di Mertens. Ibrahimovic al Napoli..." ...sue dichiarazioni Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SERIE A - "Sarò ripetitivo, ma dobbiamo ...

Giuntoli: «Dobbiamo pensare positivo e ignorare le assenze» - ilNapolista ilnapolista Giuntoli: «Dobbiamo pensare positivo e ignorare le assenze» Il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky nel pre partita della sfida contro il Napoli «Dobbiamo pensare positivo, è una tappa di un lungo camp ...

NAPOLI, GIUNTOLI: "RINNOVO MERTENS? PRESTO PARLARNE" "Il rinnovo di Mertens? In questo momento parlare di rinnovi è prematuro. Dobbiamo aspettare la fine dell’anno, parliamo di un ragazzo ...

fare si che diventi un punto forte della migliore tradizione italiana " ha spiegato la ... Elenco dei premiati CULTURAValentina Accademia di Carrara Titolo dell'opera: Vaga anima ......sue dichiarazioni Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SERIE A - "Sarò ripetitivo, ma...Il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky nel pre partita della sfida contro il Napoli «Dobbiamo pensare positivo, è una tappa di un lungo camp ..."Il rinnovo di Mertens? In questo momento parlare di rinnovi è prematuro. Dobbiamo aspettare la fine dell’anno, parliamo di un ragazzo ...