Giulia Salemi | l’attacco a Manila Nazzaro | “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip”

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Ainett Stephens, Nicolas Marselli, Lorenzo Gori e Nina Rima! Giulia Salemi e… - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Mercedesz Henger e Beatrice Cossu! Giul… - MediasetPlay : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno con noi Tommaso Eletti, l’amico di Manuel Bortuzzo Alex Castelluccio, Mirko Ganci… - sarabarbone_ : RT @mariahsbubble: Pensando a Giulia Salemi che l’anno scorso era stata crocifissa perché aveva osato rimpiazzare la Gregoraci nel cuore di… - zazoomblog : Giulia Salemi da Napoli a Roma: l’influencer annuncia una nuova sorpresa (VIDEO) - #Giulia #Salemi #Napoli #Roma: -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

ha mostrato di avere una grande empatia per il genere femminile, ed è in occasione della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip che l'influencer sottopone all'attenzione del ...non è certo una che le manda a dire e così, durante l'ultima puntata del Gf Vip Party di ieri sera, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. L'influencer si è spesa per le sorelle ...Giulia Salemi da Napoli e Roma. L'influencer svela ai fan una nuova sorpresa: “Stasera scoprirete dove andiamo io e Pier”.L'influencer si è spesa per le sorelle Selassiè criticando Manila Nazzaro che a differenza loro vanta una carriera ventennale ...