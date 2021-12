Giulia Salemi da Napoli a Roma | l’influencer annuncia una nuova sorpresa VIDEO

(Di sabato 4 dicembre 2021)dasvela ai fan unache riguarda anche Pierpaolo: “Stasera scoprirete dove andiamo io e Pier”.in queste ultime ore ha lasciato Milano e il suo Pierpaolo, per raggiungere unacittà. L’ex gieffina infatti è arrivata aper realizzare un nuovo ed inaspettato progetto.sta girando l’Italia in questo periodo, da nord a sud per portare a termine diversi progetti anche se tra uno spoiler ed un altro sta ammaliando i suoi fan sempre di più. Sono davvero tantissimi i fan che ogni giorno la sostengono e attendono di scoprire quotidianamente tutte le novità. L’ex gieffina sta continuando con ...

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Ainett Stephens, Nicolas Marselli, Lorenzo Gori e Nina Rima! Giulia Salemi e… - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Mercedesz Henger e Beatrice Cossu! Giul… - MediasetPlay : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno con noi Tommaso Eletti, l’amico di Manuel Bortuzzo Alex Castelluccio, Mirko Ganci… - LauraA935 : #prelemi ????????????Dai un'occhiata al video di Giulia Salemi! #TikTok - Patrizi22162899 : RT @polemicosa101: Giulia Salemi: ‘se avevi una carriera di successo non stavi al Gf’ Manila la sua carriera c’è l’ha e non è neanche roba… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

ha mostrato di avere una grande empatia per il genere femminile, ed è in occasione della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip che l'influencer sottopone all'attenzione del ...non è certo una che le manda a dire e così, durante l'ultima puntata del Gf Vip Party di ieri sera, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. L'influencer si è spesa per le sorelle ...Giulia Salemi da Napoli e Roma. L'influencer svela ai fan una nuova sorpresa: “Stasera scoprirete dove andiamo io e Pier”.L'influencer si è spesa per le sorelle Selassiè criticando Manila Nazzaro che a differenza loro vanta una carriera ventennale ...