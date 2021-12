Giulia Salemi contro Manila Nazzaro | “Se avevi una carriera di successo non eri al GF Vip” VIDEO

(Di sabato 4 dicembre 2021)ha mostrato di avere una grande empatia per il genere femminile, ed è in occasione della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip che l’influencer sottopone all’attenzione del pubblico alcuni atteggiamenti considerati dall’italo-persiana, inopportuni. Se nella Casa del GF Vip il rapporto tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo vede tutti schierarsila stessa … L'articolo: “Seunadinon eri al GF Vip”proviene da Velvet Gossip.

Piovono critiche su Manila Nazzaro , ex Miss Italia nonché tra le protagoniste del GF Vip 6. A muovere biasimi nei confronti della compagna di Lorenzo Amoruso è stata, che nelle scorse ore, durante il format da lei condotto assieme a Gaia Zorzi, GF Vip Party, ha usato parole dure nel giudicare il comportamento tenuto da Manila con le principesse. Giulia Salemi continua a dimostrare ancora una volta grande empatia nei confronti delle donne, ed è proprio ciò che manca in questa edizione del Grande Fratello Vip. L'ex gieffina, oggi conduttrice de ... Giulia Salemi attacca Manila Nazzaro. Ed infatti, secondo Manila Nazzaro, le sorelle Selassiè non avrebbero alcun tipo di popolarità e dovrebbero solo ringraziare di essere nella Casa del GF Vip al fi ...