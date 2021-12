Giulia Salemi contro l’ipocrisia di Manila Nazzaro | poi spiega perché ha fatto il GF Vip due volte

(Di sabato 4 dicembre 2021)ieri sera, come ogni lunedì e venerdì, ha commentato il Grande Fratello Vip insieme a Gaia Zorzi, nel corso del GF Vip Party. L’italo persiana ha espresso un chiaro parere nei confronti diattaccaEd infatti, secondo, le sorelle Selassiè non avrebbero alcun tipo di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ieri sera, come ogni lunedì e venerdì, ha commentato il Grande Fratello Vip insieme a Gaia Zorzi , nel corso del GF Vip Party . L'italo persiana ha espresso un chiaro parere nei ...durante la puntata di ieri sera del GF Vip Party si è un po' sbottonata e durante la messa in onda dello scontro fra Manila Nazzaro e le principesse Selassié ("voi di vip non avete ...Giulia Salemi non gradisce le parole di una gieffina e si scaglia duramente contro di lei durante la diretta del GF Vip Party, ecco cosa ha detto.Giulia Salemi contro l'ipocrisia di Manila Nazzaro nei confronti delle Selassiè: poi spiega perché ha fatto il Grande Fratello Vip due volte.