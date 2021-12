Giù le tasse su gas e luce: così la Polonia combatte il caro-energia (senza violare regole Ue) (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic – Come in tante altre nazioni (dell’Unione Europea, ma non solo), anche in Polonia l’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime ha fatto salire l’inflazione a livelli mai visti negli ultimi vent’anni e passa. Per tale motivo il governo di Varsavia ha varato misure pari a oltre due miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese tramite, fra le altre cose, aumenti del salario minimo e sussidi pubblici. La Polonia taglia del 65% l’Iva su gas naturale ed energia elettrica Una prima misura è consistita nell’abbassamento per cinque mesi delle accise sulla benzina al livello minimo permesso dall’Ue. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo 20 dicembre. Altra misura prevede la riduzione, per il periodo che va da gennaio a marzo, dell’Iva sul gas naturale dal 23% all’8%. Stesso discorso e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic – Come in tante altre nazioni (dell’Unione Europea, ma non solo), anche inl’aumento dei prezzi dell’e delle materie prime ha fatto salire l’inflazione a livelli mai visti negli ultimi vent’anni e passa. Per tale motivo il governo di Varsavia ha varato misure pari a oltre due miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese tramite, fra le altre cose, aumenti del salario minimo e sussidi pubblici. Lataglia del 65% l’Iva su gas naturale edelettrica Una prima misura è consistita nell’abbassamento per cinque mesi delle accise sulla benzina al livello minimo permesso dall’Ue. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo 20 dicembre. Altra misura prevede la riduzione, per il periodo che va da gennaio a marzo, dell’Iva sul gas naturale dal 23% all’8%. Stesso discorso e ...

