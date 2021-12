Gioventù sospesa Mastrapasqua e l’allarme inascoltato

Leggi su formiche

(Di sabato 4 dicembre 2021) Quando una settimana comincia con un allarme sociale ti aspetti che tutti i giorni che seguono saranno segnati da commenti, reazioni, iniziative, e magari provvedimenti. “Nel prossimo futuro i giovani avranno una posizione sociale peggiore rispetto a quella dei genitori”: la sentenza emessa da Ilvo Diamanti, riferendo i dati della sua ultima indagine Demos, forse non era una novità assoluta, ma bastava per rafforzare le preoccupazioni sulla crisi demografica e sull’urgenza di mettere mano al problema dei problemi, finché si ha voglia e coraggio di guardare il futuro. Giovani e futuro potrebbero essere quasi sinonimi. Se peggiora il futuro dei giovani, peggiora il futuro di tutti. Eppure, la settimana è proseguita stancamente tra notizie sul Covid e sulla quarta ondata, sul prossimo inquilino del Quirinale e sulle molestie in diretta tv subite da Greta Beccaglia davanti allo stadio di ...