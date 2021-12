Giornalismo sportivo e donne | un binomio patriarcale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 dicembre 2021) Reduci da quanto accaduto recentemente a Greta Beccaglia in diretta TV, sono partite spontaneamente alcune riflessioni, seguite da altrettante domande: ma per quale motivo, da sempre, ilpredilige la presenza femminile, talvolta nonostante la scarsa preparazione in materia, pur di sfruttarne l’avvenenza estetica? Qual è lo scopo e cosa c’è di mortificante in tutto ciò? Ricordiamo il caso Qualche giorno fa, dopo la partita disputata tra Empoli e Fiorentina, all’uscita dello stadio c’era una giovane inviata, Greta Beccaglia, in attesa di svolgere il proprio mestiere ed intervistare qualche tifoso, per chiederne i pareri. Nel bel mezzo del servizio, in diretta televisiva, un uomo si è avvicinato alla ragazza che l’ha palpeggiata senza il suo consenso, dunque, violentandola. Il...