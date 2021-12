GFVip: chi lascerà la casa insieme a Aldo Montano e Manuel Bortuzzo? (Di sabato 4 dicembre 2021) Novità per il GFVip: il programma verrà ufficialmente prolungato. Alcuni partecipanti hanno già annunciato di essere intenzionati a lasciare la casa di Cinecittà e, secondo le anticipazioni rilasciate dal giornalista Gabriele Parpiglia, ce ne sarebbero altri. Da settimane nella casa del Grande Fratello Vip 2021 gira la voce di un probabile prolungamento del programma. La finale si sarebbe dovuta tenere il 13 dicembre ma gli inquilini hanno capito che ci sarà un cambiamento dei pani. Alcuni concorrenti (ovvero Katia Ricciarelli, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo) avrebbero già annunciato di non essere intenzionati a proseguire con la loro permanenza nella casa di Cinecittà. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha fornito delle rivelazioni ... Leggi su ck12 (Di sabato 4 dicembre 2021) Novità per il: il programma verrà ufficialmente prolungato. Alcuni partecipanti hanno già annunciato di essere intenzionati a lasciare ladi Cinecittà e, secondo le anticipazioni rilasciate dal giornalista Gabriele Parpiglia, ce ne sarebbero altri. Da settimane nelladel Grande Fratello Vip 2021 gira la voce di un probabile prolungamento del programma. La finale si sarebbe dovuta tenere il 13 dicembre ma gli inquilini hanno capito che ci sarà un cambiamento dei pani. Alcuni concorrenti (ovvero Katia Ricciarelli,) avrebbero già annunciato di non essere intenzionati a proseguire con la loro permanenza nelladi Cinecittà. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha fornito delle rivelazioni ...

Advertising

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Jessica, Lulù e Patrizia! #GFVIP - Sofiammmi : RT @ioetesolonoi: Chi ha mandato l' aereo dove incitano al tradimento, spero che siate cornuti per tutta la vita #gfvip - Bianca01110304 : Genio chi ha mandato l'aereo per Lulù #gfvip - Lauradefin1 : E quando una ragazza di 19 anni ti mette davanti la verità, che tutti sanno, e neanche la sorella osa ribattere chi… - paladino_clara : RT @Miami52481192: Giustamente L’elfo poteva mai chiedere un parere a chi poteva dare ragione a Lulù?Manuel un gran cafone come sempre,Fran… -