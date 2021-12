GF VIP: Clarissa Salassié contro Katia Ricciarelli? (Di sabato 4 dicembre 2021) Clarissa Salassié, eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, ha voluto parlare dell’esperienza all’interno della casa sui social. La sorella di Lulù, ha affermato anche di essere sconvolta da alcune faccende riguardanti l’attuale concorrente e attrice Katia Ricciarelli. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, sorella di Lulù Salassié, Clarissa Salassié ha fatto parlare di sè quando ha lasciato la casa del GF Vip. La giovane ormai nota al Leggi su solodonna (Di sabato 4 dicembre 2021), eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, ha voluto parlare dell’esperienza all’interno della casa sui social. La sorella di Lulù, ha affermato anche di essere sconvolta da alcune faccende riguardanti l’attuale concorrente e attrice. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, sorella di Lulùha fatto parlare di sè quando ha lasciato la casa del GF Vip. La giovane ormai nota al

Advertising

GScuccimarri : La reazione di Lulù a fine puntata è il risultato di tutte le vessazioni psicologiche che la ragazza sta subendo.Av… - MondoTV241 : GF Vip, Lulù e Maria rissa sfiorata, l'appello di Clarissa alla sorella 'Vivi tutto con tranquillità'… - Isma53282393 : @aridajeeeeee Clarissa non è vip - infoitcultura : Clarissa Selassiè, amaro sfogo dopo l'addio al Grande Fratello Vip - Clarissa_Abby05 : Ragazzi io sono piena di Lulù. Vi prego votate tutti tranne lei. Una persona così non la voglio in televisione, non… -