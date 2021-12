GF Vip | Alex Belli Ama sia Delia che Soleil La Reazione Della Sorge…

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 4 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, 24^ puntata: gran parte del nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si è concentrato sul rapporto traSorge anche perché l’attore, negli scorsi giorni, ha finalmente confessato di essersi innamoratobella giornalista. Il conduttore è voluto andare a fondo su questa storia e quello che hanno intenzione di fare i due protagonisti ha lasciato tutti senza parole. Ecco quello che è successo in questo ventiquattresimo appuntamento con il GF Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 24^ puntata:ha confermato di amareSorge in diretta! Ma ama anche! In questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 si è inevitabilmente parlato di...