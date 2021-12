Gf Vip 6, ventiquattresima puntata: Alex Belli conferma i suoi sentimenti per Soleil Sorge, è scontro tra Lulù Selassiè e Maria Monsè. I nominati sono… (Di sabato 4 dicembre 2021) È andata in onda una nuova puntata del Gf Vip 6. La puntata è iniziata con la clip della confessione di Alex Belli, che ha dichiarato i suoi sentimenti per Soleil Sorge. Signorini si è poi soffermato sugli scontri avvenuti tra Lulú e Jessica da una parte e Katia e Manila dall’altra. La cantante lirica non ha apprezzato l’atteggiamento delle principesse considerato poco umile e superficiale. Anche Manila si è schierata dalla parte di Katia e non si è riusciti a raggiungere un punto di incontro. Il conduttore poi è tornato sulla questione Alex Belli – Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato di essere entrata in crisi dopo gli atteggiamenti poco chiari di ... Leggi su isaechia (Di sabato 4 dicembre 2021) È andata in onda una nuovadel Gf Vip 6. Laè iniziata con la clip della confessione di, che ha dichiarato iper. Signorini si è poi soffermato sugli scontri avvenuti tra Lulú e Jessica da una parte e Katia e Manila dall’altra. La cantante lirica non ha apprezzato l’atteggiamento delle principesse considerato poco umile e superficiale. Anche Manila si è schierata dalla parte di Katia e non si è riusciti a raggiungere un punto di incontro. Il conduttore poi è tornato sulla questione. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato di essere entrata in crisi dopo gli atteggiamenti poco chiari di ...

