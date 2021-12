Gf Vip 6, una concorrente vuole abbandonare la casa il marito la frena: ecco cosa è successo (Di sabato 4 dicembre 2021) Una delle concorrenti più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip: Carmen Russo è decisa ad abbandonare la casa a metà dicembre. L’ ex ballerina sembrerebbe convinta di tornare dalla sua famiglia, in particolar modo per riabbracciare la figlia Maria. Tuttavia, il marito Enzo Paolo Turchi, non sembrerebbe particolarmente entusiasta della scelta in quanto lui e la piccola stanno bene, per questo vorrebbe che la Russo si sentisse libera di proseguire il suo percorso su Canale 5. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, passione alle stelle tra Alex e Soleil: “Io la amo davvero” Alex Belli fa sul serio con Soleil Sorge e si lascia andare sempre di più a dichiarazioni molto compromettenti GF Vip, passione alle stelle tra Alex e Soleil: ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 dicembre 2021) Una delle concorrenti più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip: Carmen Russo è decisa adlaa metà dicembre. L’ ex ballerina sembrerebbe convinta di tornare dalla sua famiglia, in particolar modo per riabbracciare la figlia Maria. Tuttavia, ilEnzo Paolo Turchi, non sembrerebbe particolarmente entusiasta della scelta in quanto lui e la piccola stanno bene, per questo vorrebbe che la Russo si sentisse libera di proseguire il suo percorso su Canale 5. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, passione alle stelle tra Alex e Soleil: “Io la amo davvero” Alex Belli fa sul serio con Soleil Sorge e si lascia andare sempre di più a dichiarazioni molto compromettenti GF Vip, passione alle stelle tra Alex e Soleil: ...

