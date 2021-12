Gf Vip 6, rissa sfiorata a tarda notte nella casa: Lulù Selassiè pronta ad alzare le mani (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono ore di alta tensione al Grande Fratello Vip a seguito della puntata in prime time su Canale 5 del 3 dicembre, in particolare Lulù Selassie è apparsa furibonda. La giovane principessa si è scagliata contro la nuova concorrente: Maria Monsè, la quale avrebbe deriso i suoi attacchi di panico. A tarda notte la ragazza, sentendosi fortemente umiliata, si è alzata e si è avventata su Maria urlando, la rissa sembrava dietro l’ angolo, ma gli altri concorrenti sono riusciti a bloccare Lulù. Scoppia la lite tra Lulù Selassiè e Maria Monsè al Gf Vip 6 Molto complicata è la situazione tra Lulù Selassiè e Maria Monsè, che si sono ritrovate ai ferri corti durante la puntata del Gf Vip del 3 dicembre 2021. A sferrare l’ attacco iniziale è la ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono ore di alta tensione al Grande Fratello Vip a seguito della puntata in prime time su Canale 5 del 3 dicembre, in particolareSelassie è apparsa furibonda. La giovane principessa si è scagliata contro la nuova concorrente: Maria Monsè, la quale avrebbe deriso i suoi attacchi di panico. Ala ragazza, sentendosi fortemente umiliata, si è alzata e si è avventata su Maria urlando, lasembrava dietro l’ angolo, ma gli altri concorrenti sono riusciti a bloccare. Scoppia la lite trae Maria Monsè al Gf Vip 6 Molto complicata è la situazione trae Maria Monsè, che si sono ritrovate ai ferri corti durante la puntata del Gf Vip del 3 dicembre 2021. A sferrare l’ attacco iniziale è la ...

Advertising

zazoomblog : Gf Vip: Rissa Sfiorata Durante La Diretta! - #Rissa #Sfiorata #Durante #Diretta! - 7henewstories : #gfvip6 , LULÙ E MARIA rissa in diretta, intervengono i vip per dividerle... - blogtivvu : Rissa al GF Vip: Maria Monsè deride Lulù per gli attacchi di panico, scoppia il caos in Casa – VIDEO - Marilen62400892 : RT @GScuccimarri: La reazione di Lulù a fine puntata è il risultato di tutte le vessazioni psicologiche che la ragazza sta subendo.Avrà pur… - infoitcultura : GF Vip, Lulù indomabile: rissa sfiorata con Monsé, Bortuzzo divide -