GF VIP 6, Manila Nazzaro incontra la mamma: “Divertiti e non pensare sempre agli straccetti” (Di sabato 4 dicembre 2021) Al GF VIP c’è una sorpresa per Manila Nazzaro, nella ventiquattresima puntata la vippona ha potuto godere di un momento emozionante grazie all’incontro con sua madre: Teresa. Viene mostrata un’immagine in cui sono ritratti i due figli di Manila. Lei ringrazia i suoi genitori perché se i ragazzi sono cresciuti bene “Il merito è anche loro, che mi sono sempre stati vicino. Nel momento di maggior bisogno si sono trasferiti per me da Foggia a Roma. Lo stanno facendo in questo momento, mi hanno permesso di lavorare e di essere qui. Compresa questa bellissima esperienza“. Manila viene invitata a raggiungere il giardino, capisce che per lei arriva sua madre. Si posiziona davanti al tappeto rosso e viene freezzata per attendere la sorpresa: Non piangere Manila. Noi ti seguiamo ... Leggi su cityroma (Di sabato 4 dicembre 2021) Al GF VIP c’è una sorpresa per, nella ventiquattresima puntata la vippona ha potuto godere di un momento emozionante grazie all’incontro con sua madre: Teresa. Viene mostrata un’immagine in cui sono ritratti i due figli di. Lei ringrazia i suoi genitori perché se i ragazzi sono cresciuti bene “Il merito è anche loro, che mi sonostati vicino. Nel momento di maggior bisogno si sono trasferiti per me da Foggia a Roma. Lo stanno facendo in questo momento, mi hanno permesso di lavorare e di essere qui. Compresa questa bellissima esperienza“.viene invitata a raggiungere il giardino, capisce che per lei arriva sua madre. Si posiziona davanti al tappeto rosso e viene freezzata per attendere la sorpresa: Non piangere. Noi ti seguiamo ...

Advertising

Mar81697715Mar : RT @iimpulsivaa: #gfvip “Manila non ha fatto nulla nella vita” “20 anni di carriera dove?” “Ma che vip è Manila?” Ecco a voi la GAVETTA e… - salernovirgini1 : RT @iimpulsivaa: #gfvip “Manila non ha fatto nulla nella vita” “20 anni di carriera dove?” “Ma che vip è Manila?” Ecco a voi la GAVETTA e… - Francy11412804 : RT @quandilfaitnoir: Concordo con Manila quando dice che le princess non sono VIP e che dovrebbero rispettare chi ha fatto una carriera imp… - lauracenna : RT @mariahsbubble: Manila: “A voi manca la gavetta” Tesoro, siete tutte e cinque al Grande Fratello VIP, non siete ad un’opera alla Scala… - lauracenna : RT @giucarellas: manila, i veri vip non rosicano.. ah no #gfvip -