GF VIP 6 | lite furibonda tra Lulù Selassiè e Maria Monsé | “Idiota” “Triste” “Ignorante” VIDEO

Leggi su cityroma

(Di sabato 4 dicembre 2021) Puntata del GF VIP al cardiopalma perche non solo si è subita la seconda nomination da parte del suo tanto desiderato Manuel (e per la prima volta assistita davanti ai suoi occhi in lacrime) ma anche e soprattutto per uno scontro molto forte avvenuto conMonsè. La concorrente nuova entrata non ha trovato molte simpatie in casa. Ad essere la prima sotto il mirino della Monsè è proprio. Per, gli attacchi di panico vissuti dasono una farsa: Sei una personaperché prendi in giro gli attacchi di panico. Nessuno si deve permettere di prendere in giro una persona per queste cose.ha risposto così: “Per me lei èe imbecille perché trovo molto ...