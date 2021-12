Gf Vip 6 | Gabriele Parpiglia rivela i nomi dei 3 vipponi che al 99% non accetteranno il prolungamento

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ieri a Casa Chi sono andate in onda le consuete Chicche die la prima domanda posta al giornalista è stata quella relativa ai nuovi concorrenti del Gf. Nello specificohato che stanno cercando due maschi alfa, che molto probabilmente andranno a sostituire Aldo Montano e Davide Silvestri, che pare non rimarranno nella Casa dopo la notizia deldel reality: Al Gf stanno cercando due maschi alfa, bisogna essere originali nella scelta e non andare a pescare da altri Gf, Isola o Uomini e Donne. La scelta verrà fatta in conseguenza al fatto che due maschi alfa potrebbero lasciare la casa quando sapranno del. E questi due maschi sono Aldo Montano e a sorpresa Davide Silvestri. Questi due abbandoni potrebbero essere rimpiazzati. ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Gabriele Parpiglia rivela i nomi dei 3 vipponi che al 99% non accetteranno il prolungamento E sul mancat… - Dansai75 : RT @axelvassallo: Questa sera ore 20.25 su @nove l’ultima puntata della settimana del candid camera game show #DealWithIt Stai al Gioco con… - Angela96762489 : RT @axelvassallo: Questa sera ore 20.25 su @nove l’ultima puntata della settimana del candid camera game show #DealWithIt Stai al Gioco con… - AngelaVillani9 : RT @axelvassallo: Questa sera ore 20.25 su @nove l’ultima puntata della settimana del candid camera game show #DealWithIt Stai al Gioco con… - amiciweb : RT @axelvassallo: Questa sera ore 20.25 su @nove l’ultima puntata della settimana del candid camera game show #DealWithIt Stai al Gioco con… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Gabriele

L'attore ed ex concorrente del GFRossi ha infatti svelato a sorpresa che Licitra è il suo compagno, un anno dopo aver fatto coming out da Barbara D'Urso. Licitra, 29 anni e originario ...I primi rumors suRossi e Lorenzo Licitra erano nati circa un anno fa, dopo il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello5 e l'ufficializzazione che tra l'attore e Gabriel c'era ...Ieri a Casa Chi sono andate in onda le consuete Chicche di Gabriele Parpiglia e la prima domanda posta al giornalista è stata quella relativa ...Gabriele Rossi e il ragusano Lorenzo Licitra sono fidanzati. Ospite in tv, l'attore ed ex concorrente del "Grande Fratello Vip" lo ha confermato in maniera ufficiale ...