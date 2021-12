Gerry Scotti, la scoperta della malattia fatale: “devo guarire perché…” (Di sabato 4 dicembre 2021) Il conduttore Gerry Scotti e la scoperta della malattia fatale, la sua vita appesa ad un filo: ecco cosa è successo Lo considerano l’erede di Mike Bongiorno in quanto è uno dei migliori conduttori della storia della televisione italiana. I suoi programmi si sono rivelati sempre un successo grazie alla sua enorme professionalità, il suo L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 4 dicembre 2021) Il conduttoree la, la sua vita appesa ad un filo: ecco cosa è successo Lo considerano l’erede di Mike Bongiorno in quanto è uno dei migliori conduttoristoriatelevisione italiana. I suoi programmi si sono rivelati sempre un successo grazie alla sua enorme professionalità, il suo L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

asiasinasce : @cmqgloria Senti Gerry Scotti in versione Babbo è una figura rispettabilissima e poi non me cagà u cazz - cmqgloria : fa queste riflessioni con un’icon di gerry scotti vestito da babbo natale e pensa pure di essere presa sul serio… - amecal_ : Pinguini Tattici Nucleari - Pastello bianco feat. Gerry Scotti “Per favore non piangere O perlomeno non piangere q… - famigliasimpson : @alessio_gaudino @enrick81 @Tvottiano @CIAfra73 @misterf_tweets @OltreTv @AgoCannella @napoliforever89… - alessio_gaudino : @famigliasimpson @enrick81 @Tvottiano @CIAfra73 @misterf_tweets @OltreTv @AgoCannella @napoliforever89… -