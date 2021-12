George Clooney: "Ho rifiutato 35 milioni di dollari per un giorno di lavoro", ecco perché (Di sabato 4 dicembre 2021) George Clooney spiega il motivo per cui ha rifiutato 35 milioni di dollari per un giorno di lavoro previsto per la realizzazione di uno spot pubblicitario. George Clooney può permettersi il lusso di rifiutare 35 milioni di dollari per un giorno di lavoro. Nel corso di un'intervista con The Guardian, il protagonista de Le idi di marzo ha spiegato per quale motivo ha rifiutato una paga così elevata prevista per la realizzazione di uno spot pubblicitario. George Clooney ha raccontato: "Mi sono stati offerti 35 milioni di dollari per un giorno di lavoro per ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 dicembre 2021)spiega il motivo per cui ha35diper undiprevisto per la realizzazione di uno spot pubblicitario.può permettersi il lusso di rifiutare 35diper undi. Nel corso di un'intervista con The Guardian, il protagonista de Le idi di marzo ha spiegato per quale motivo hauna paga così elevata prevista per la realizzazione di uno spot pubblicitario.ha raccontato: "Mi sono stati offerti 35diper undiper ...

