Gasperini: «Una partita bellissima, il Maradona ci ha applaudito a fine partita, una prova di grande sportività» (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo la vittoria sul Napoli al Maradona, ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Più difficile a Torino o oggi? «Due partite molto difficili contro due grandi squadre, col Napoli, anche per l’andamento del risultato, è stata più esaltante, giocata molto bene anche dal Napoli». Siete rientrati nell’orbita scudetto. «Pensiamo alla Champions, che mercoledì la partita è decisiva, invece il campionato è ancora lungo, la vittoria a Torino e a Napoli sono due belle medaglie. Sullo scudetto, noi non siamo mai stati primi in classifica, se mai ci arriveremo potremo dire che lottiamo per lo scudetto. Al massimo siamo stati secondi qualche giornata l’anno scorso, la vetta non l’abbiamo mai toccata, come fa una squadra a lottare per lo scudetto se non è mai prima? Non ci tiriamo indietro, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo la vittoria sul Napoli al, ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero. Più difficile a Torino o oggi? «Due partite molto difficili contro due grandi squadre, col Napoli, anche per l’andamento del risultato, è stata più esaltante, giocata molto bene anche dal Napoli». Siete rientrati nell’orbita scudetto. «Pensiamo alla Champions, che mercoledì laè decisiva, invece il campionato è ancora lungo, la vittoria a Torino e a Napoli sono due belle medaglie. Sullo scudetto, noi non siamo mai stati primi in classifica, se mai ci arriveremo potremo dire che lottiamo per lo scudetto. Al massimo siamo stati secondi qualche giornata l’anno scorso, la vetta non l’abbiamo mai toccata, come fa una squadra a lottare per lo scudetto se non è mai prima? Non ci tiriamo indietro, ...

