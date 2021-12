Gasperini: “Scudetto? Calma, prima pensiamo alla Champions” (Di domenica 5 dicembre 2021) alla fine del big match in cui l’Atalanta si è regalata una serata indimenticabile vincendo 3-2 sul campo del Napoli ha parlato il tecnico Gian Piero Gasperini paragonando questo successo con quello sulla Juve di una settimana fa: “Sono state due partite molto difficili, due grandi squadre. Devo dire che è stata più bella stasera con il Napoli, è stata ancora più esaltante, giocata davvero bene da loro”. Sulle ambizioni Scudetto: “pensiamo alla Champions che mercoledì è una partita da dentro fuori, è decisiva, mentre il campionato è lungo. Vincere a Torino, poi a Napoli, sono delle belle medaglie d’oro. Tutti parlano così dello Scudetto, ma c’è una realtà: noi non siamo mai stati primi in classifica, il giorno che arriveremo primi in classifica potremo dire che ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 dicembre 2021)fine del big match in cui l’Atalanta si è regalata una serata indimenticabile vincendo 3-2 sul campo del Napoli ha parlato il tecnico Gian Pieroparagonando questo successo con quello sulla Juve di una settimana fa: “Sono state due partite molto difficili, due grandi squadre. Devo dire che è stata più bella stasera con il Napoli, è stata ancora più esaltante, giocata davvero bene da loro”. Sulle ambizioni: “che mercoledì è una partita da dentro fuori, è decisiva, mentre il campionato è lungo. Vincere a Torino, poi a Napoli, sono delle belle medaglie d’oro. Tutti parlano così dello, ma c’è una realtà: noi non siamo mai stati primi in classifica, il giorno che arriveremo primi in classifica potremo dire che ...

