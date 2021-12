Gasperini | “Napoli fortissimo | applauso del Maradona bellissimo”

(Di domenica 5 dicembre 2021)-Atalanta, parla Gian Pierodopo che la sua squadra ha battuto gli azzurri allo stadio. Una prova importante quella dei nerazzurri che si sono portati ad un solo punto dal, ora terzo in classifica. Gli azzurri hanno giocato una partita di grande cuore, con Spalletti che squalifica ha dovuto fare a meno di sei calciatori di prima fascia. Osimhen, Koulibaly, Anguissa, Manolas, Insigne e Fabian Ruiz non si regalano a nessuno facilmente. Ilha dovuto giocare senza di loro, ma contro l’Atalanta ha fornito una buona prestazione Il gol di Zielinski e Mertens ha illuso gli azzurri, ma alla fine è stata l’Atalanta a fare festa afa i complimenti alla squadra di Spalletti: “Sono veramente fortissimi, come Inter e Milan. ...

Dopo le vittorie a Torino contro la Juve e a, anche Gian Pieroinizia timidamente a pensare in grande. "Sono state due partite difficili contro due grandi squadre, questa sera è stata ancora più esaltante di quella con la Juve, ...Gian Piero, allenatore dell'Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta al Maradona contro ilGian Piero, allenatore dell'Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta al Diego Armando Maradona contro il. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. VITTORIE CON JUVENTUS E ...Così Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky, commenta la vittoria per 3-2 sul Napoli, allo stadio Maradona, e forse un po’ scaramanticamente allontana l’idea di una Dea in gioco per il ...Gasperini è di valore europeo ... senza essere ammoniti”. LEGGI ANCHE: Napoli-Atalanta, il commento del club: “Partita vibrante, agli azzurri gli applausi e l’orgoglio per aver tenuto il campo con ...