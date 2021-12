Gasperini in conferenza: "Questa sera uno spot per il calcio italiano. Scudetto? Finora non lo abbiamo mai fatto" (Di domenica 5 dicembre 2021) Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa a margine della vittoria per 3-2 ottenuta contro il Napoli. Queste le sue parole: "Questa partita è stata uno spot per il calcio italiano. Le due squadre hanno giocato ad altissimi livelli, ho fatto i complimenti ai miei giocatori ma anche a quelli del Napoli. Sicuramente riguarderò Questa gara. L'applauso finale tributato ad entrambe le squadre è stato meraviglioso. Foto: GETTY - Napoli Atalanta Noi aggressivi? Se non lo fossimo, non saremmo dove siamo. È vero che il secondo gol nasce da una pressione alta, ma magari se non giocassimo così alti prenderemmo più gol. Non dobbiamo dimenticare che creiamo moltissimo. Scudetto? Siamo forti per stare ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 dicembre 2021) Giampiero, allenatore dell'Atalanta, ha parlato instampa a margine della vittoria per 3-2 ottenuta contro il Napoli. Queste le sue parole: "partita è stata unoper il. Le due squadre hanno giocato ad altissimi livelli, hoi complimenti ai miei giocatori ma anche a quelli del Napoli. Sicuramente riguarderògara. L'applauso finale tributato ad entrambe le squadre è stato meraviglioso. Foto: GETTY - Napoli Atalanta Noi aggressivi? Se non lo fossimo, non saremmo dove siamo. È vero che il secondo gol nasce da una pressione alta, ma magari se non giocassimo così alti prenderemmo più gol. Non dobbiamo dimenticare che creiamo moltissimo.? Siamo forti per stare ...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Gasperini in conferenza stampa: 'Il Napoli è una squadra fortissima' - 100x100Napoli : L’analisi di #Gasperini - nonleggerlo : #Spalletti ai microfoni di @SkySport. Passa #Gasperini poco distante. Luciano: “Che? Sei in conferenza? E dammi la… - ErGeometra : RT @INTER291103: Spalletti in diretta TV Sky, riferito a Gasperini: «Sei in conferenza? Dammi la mano, cazzo!» - INTER291103 : Spalletti in diretta TV Sky, riferito a Gasperini: «Sei in conferenza? Dammi la mano, cazzo!» -