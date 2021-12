Gaich | l' ex Benevento torna a segnare dopo otto mesi e il gol alla Juve!

(Di sabato 4 dicembre 2021)a sorridere,e mezzo senza gol, Adolfo, 22enne ex giocatore argentino del, oggi attaccante dell'Huesca, squadra della Segunda Division, la Serie B spagnola. Ieri ...

Advertising

lamortevito : Ve lo ricordate Adolfo #Gaich? #Huesca #LaLiga2 #Benevento - dodieffe : Vedendo la puntata 7 di #AONJuventus ho rivisto la partita con il Benevento, ma Adolfo Gaich dopo averci fatto gol che fine ha fatto? -

Ultime Notizie dalla rete : Gaich Benevento

Corriere dello Sport.it

Torna a sorridere, dopo otto mesi e mezzo senza gol, Adolfo, 22enne ex giocatore argentino del, oggi attaccante dell'Huesca, squadra della Segunda Division, la Serie B spagnola. Ieri seraha aperto i giochi nell'anticipo della 19ª ...Alla fine è arrivato il gol diche ha consegnato una vittoria storica al, condannando la Juve a uscire fuori dalla corsa scudetto. Amare le parole di Chiellini: 'Non pensavo mai di ...Torna a sorridere, dopo otto mesi e mezzo senza gol, Adolfo Gaich, 22enne ex giocatore argentino del Benevento, oggi attaccante dell'Huesca, squadra della Segunda Division, la Serie B spagnola. Ieri s ...Sfogo molto pesante di Pavel Nedved nei confronti dei giocatori della Juventus, colpevoli di presunzione e atteggiamento troppo morbido ...