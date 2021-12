Fratelli d’Italia, varato il nuovo coordinamento cittadino a Napoli (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi – alla presenza del Coordinatore Regionale, sen. Antonio Iannone – è stato varato il nuovo Direttivo di Fratelli d’Italia a Napoli. Il nuovo coordinamento cittadino, guidato da Sergio Rastrelli, sarà composto da Giovanni Bellerè, Alessandra Caldoro, Alfonso Gifuni, Gabriella Peluso, Antonio Quaranta, e Sabrina Sifo. “Il Direttivo è stato costituito all’insegna di un profondo rinnovamento interno – ha dichiarato Rastrelli -, con una squadra di donne, uomini e giovani di assoluto valore, e con una nuova articolazione organizzativa su tutto il territorio cittadino” “Anche a Napoli Fratelli d’Italia vuole raccogliere la sfida ambiziosa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi – alla presenza del Coordinatore Regionale, sen. Antonio Iannone – è statoilDirettivo di. Il, guidato da Sergio Rastrelli, sarà composto da Giovanni Bellerè, Alessandra Caldoro, Alfonso Gifuni, Gabriella Peluso, Antonio Quaranta, e Sabrina Sifo. “Il Direttivo è stato costituito all’insegna di un profondo rinnovamento interno – ha dichiarato Rastrelli -, con una squadra di donne, uomini e giovani di assoluto valore, e con una nuova articolazione organizzativa su tutto il territorio” “Anche avuole raccogliere la sfida ambiziosa ...

