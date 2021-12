Frank Zappa | l’incendio a Montreux che ispirò Smoke On The Water dei Deep Purple | Memories

Leggi su optimagazine

(Di sabato 4 dicembre 2021) “on the, fire in the sky”, per chi non lo sapesse, è un fatto di cronaca. Il 4 dicembre 1971 isono a, comodamente rilassati in un hotel con a disposizione il Rolling Stones Mobile Studio degli Stones per registrare il nuovo disco. Dal loro albergo vedono un fuoco che fende la sera e le fiamme che si riflettono sulle rive del lago. A poca distanza da loro, infatti, un incendio sta devastando ilCasino all’interno del quale si stava esibendocon i suoi Mothers Of Invention. Durante l’assolo di King Kong del chitarrista Don Preston qualcuno sputa fuoco da una pistola lanciarazzi. L’esplosione raggiunge i tendaggi e le fiamme divampano in un attimo. All’interno della venue si scatena il panico. ...