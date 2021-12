Francia, Macron vende 80 caccia agli Emirati Arabi per 16 miliardi di euro. Poi va nel Golfo e incontra Bin Salman. Opposizioni: “Vergogna” (Di sabato 4 dicembre 2021) La Francia firma un contratto record con gli Emirati Arabi Uniti, ai quali vende 80 caccia da guerra Rafale del gruppo Dassault. In tutto 16 miliardi di euro che hanno già fatto discutere. Emmanuel Macron lo ha firmato in occasione della sua visita all’Expo 2020 di Dubai. Si tratta dell’ordine più importante ottenuto all’estero per i Rafale da quando sono stati commercializzati, nel 2004. Il presidente francese ha citato l’avvenuto accordo sul proprio account Twitter: “Con gli Emirati Arabi sigliamo oggi la vendita di 80 aerei Rafale e di 12 elicotteri Caracal. Con fiducia, agiamo insieme per la nostra sicurezza”. La stretta di mano agli Emirati Arabi, però, non piace ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Lafirma un contratto record con gliUniti, ai quali80da guerra Rafale del gruppo Dassault. In tutto 16diche hanno già fatto discutere. Emmanuello ha firmato in occasione della sua visita all’Expo 2020 di Dubai. Si tratta dell’ordine più importante ottenuto all’estero per i Rafale da quando sono stati commercializzati, nel 2004. Il presidente francese ha citato l’avvenuto accordo sul proprio account Twitter: “Con glisigliamo oggi la vendita di 80 aerei Rafale e di 12 elicotteri Caracal. Con fiducia, agiamo insieme per la nostra sicurezza”. La stretta di mano, però, non piace ...

